США еще не знают, как будут поддерживать курдских боевиков в Сирии

США еще не приняли окончательного решения насчет поддержки курдских боевиков и военного присутствия на сирийских территориях, где Турция завершила операцию, сообщил американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри.

«Чем мы занимаемся сейчас, так это срочным определением того, как будет выглядеть наша будущая политика, направленная на прочный разгром «Исламского государства»* (запрещено в России), и мы рассматриваем варианты, касающиеся [присутствия] наших сил [в САР]… Мы также изучаем, каковы варианты военной и иной поддержки СДС («Сирийских демократических сил»)», — сказал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей.

По его словам, американский президент Дональд Трамп приказал войскам «упорядоченным и обдуманным образом» покинуть северо-восток арабской республики. Однако на это требуется время.

«Опять-таки, никаких окончательных решений не принималось, сейчас это рассматривается», — подчеркнул спецпредставитель.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Сирийских демократических сил» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* попросту оккупировали территорию. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы намерены очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам уже удалось освободить от террористов ряд населенных пунктов.

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны покинуть захваченные территории. Если этого не произойдет, то военные Турции будут продолжать наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании зоны безопасности в северной части арабской республики. Это и другие положения прописаны в меморандуме.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.