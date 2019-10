Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в ЮАР

Самолеты потратили более 12 часов, чтобы достичь авиабазы военно-воздушных сил Южно-Африканской республики Waterkloof. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прилетели в ЮАР. Самолеты входят в состав авиагруппы ВКС РФ, которая посещает республику в рамках заключенного летом 1995 года министерствами обороны соглашения о военном сотрудничестве.

The first Tu-160 Blackjack of the Russian Airforce has touched down at AFB Waterkloof! Standby for the second aircraft!!! pic.twitter.com/Qb2MAqRdB1