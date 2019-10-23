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Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку

Президент Уганды призвал российские компании инвестировать в Африку
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Турция сообщила США о постоянном прекращении огня на границе с Сирией

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17:52   23 Октября 2019
Весь мир

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в ЮАР

Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прибыли в ЮАР

Самолеты потратили более 12 часов, чтобы достичь авиабазы военно-воздушных сил Южно-Африканской республики Waterkloof. Два российских стратегических ракетоносца Ту-160 впервые прилетели в ЮАР. Самолеты входят в состав авиагруппы ВКС РФ, которая посещает республику в рамках заключенного летом 1995 года министерствами обороны соглашения о военном сотрудничестве.

Цель — развить двустороннее военное сотрудничество и взаимодействие между ВКС РФ и ВВС ЮАР. Представитель южноафриканского министерства обороны Мотсамаи Маботе сказал, что прибытие Ту-160 ВКС РФ «является премьерой для всей Африки». Также прибытие российских стратегических ракетоносцев совпало с открытием в Сочи первого в истории саммита Россия — Африка.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #ту-160 #юар

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