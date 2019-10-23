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17:57   23 Октября 2019
Россия

Беглов рассказал о новом способе борьбы с наледью на крышах Петербурга

Беглов рассказал о новом способе борьбы с наледью на крышах Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, как власти готовят город к предстоящей зиме. Об этом 23 октября пишут «Невские новости». 

В среду глава города объездил Московский район и рассказал о подготовке Петербурга к зиме. По его словам, в жилых домах уже включено отопление. Беглов также отметил, что цены на тарифы на услуги ЖКХ остаются прежними и повышаться не будут. 

Кроме этого, градоначальник рассказал о ключевой задаче по подготовке к зиме. Речь идет о системе «Холодный чердак», циркулирующий воздух для решения проблемы с наледью и сосульками на крышах. Глава города пообещал, что она будет завершена к 2020 году. Он также напомнил о главном преимуществе данной технологии — экономия средств и более легкая уборка снега. 

Также Беглов сообщил о новом эксперименте, который проводится в городе. Так, в 80-ти домах на крышах прокладывается электрический кабель для борьбы с наледью. Если система покажет положительные результаты, ее внедрят по всему Петербургу. 

Напоследок градоначальник затронул проблемы «ТЭЦ». Он рассказал, что в 2019 году были отремонтированы 11 станций. В 2020 году планируется привести в порядок столько же.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #тэц #беглов

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