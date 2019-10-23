Операция Хафтара началась по требованию населения, уставшего от террора ПНС Ливии

Временное правительство Ливии хочет, чтобы террористическая деятельность Правительства национального согласия закончилась, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж на форуме Россия — Африка.

Он напомнил, что население африканской республики по большей части составляют молодые люди. Однако из-за действий террористов из ПНС оно находится в «трудной ситуации». С руки жадных до власти боевиков здесь цветут вооруженные формирования, преступность и торговля людьми, а захваченная ими Триполи стала настоящей тюрьмой.

Национальная армия под руководством маршала Халифы Хафтара начала операцию, начало которой требовали мирные жители. Населению надоела преступная деятельность Правительства национального согласия.

«Эта операция нужна чтобы установить единственно и господство закона на всей территории страны. Основная цель — освобождение столицы. Никто не хочет управлять ливийцами силой оружия. Мы хотим чтобы закончилась террористическая деятельность», — сказал министр.

Немаловажную роль играет и нефть страны, которая во всем мире считается одной из лучших.

«Нефтяные месторождения и доходы от продажи нефти должны быть направлены на возрождение страны. [Однако она] поступает в Триполи [оккупированный ПНС Ливии] и все доходы идут в распоряжение вооруженных формирований. Они покупают оружие и насилуют ливийцев», — указал он.

Временное же правительство хочет распределять эти богатства справедливо, между всеми жителями, а не в «кучке людей».

4 апреля командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу республики Триполи. Он указал, что шаг стал ответом на призыв населения защитить город от боевиков.

Ливию захлестнул политический кризис в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас здесь царит двоевластие: востоком управляет избранный ливийцами парламент — временное правительство, а на западе при поддержке ООН заседает Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.