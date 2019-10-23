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17:56   23 Октября 2019
Россия

Политолог рассказал о перспективах сотрудничества России и ЦАР

Политолог рассказал о перспективах сотрудничества России и ЦАР

Российский лидер Владимир Путин встретился с главой ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой на полях саммита Россия — Африка в Сочи. Президент РФ назвал республику перспективным партнером России на африканском континенте. Он также отметил дружественные отношения между странами.

Директор Института стратегического планирования, профессор Александр Гусев в беседе с Nation News напомнил, что Россия и ЦАР плотно сотрудничают в военной сфере еще с 2000-х годов. Москва продает Банги оружие, а также готовит военных специалистов.

Эксперт объяснил, на каких проектах строятся партнерские отношения России и Центральноафриканской республики.

«Наши специалисты также будут работать с точки зрения унификации логистических центров в сфере менеджмента. Тут у нас есть большой опыт.  Ну и понятно, что мы помогаем обучать военных: наши академии готовы принимать студентов и специалистов из ЦАР», — рассказал Гусев.

Политолог рассказал о перспективах сотрудничества России и ЦАР

В феврале 2019 года Москва инициировала встречи членов правительства ЦАР и представителей местных вооруженных группировок. Переговоры прошли в Хартуме. Их итогом стало Хартумское мирное соглашение, благодаря которому в стране удалось назначить премьер-министра и сформировать новое правительство, куда вошли представители обеих сторон. Все этом помогло стабилизировать ситуацию в ЦАР.

Собеседник издания считает, что Россия активно участвует в повышении уровня безопасности ЦАР.

«Центральноафриканская Республика для нас — интересная страна, с которой мы будем поддерживать отношения», — резюмировал Гусев. 

  Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #цар

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