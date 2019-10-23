Президент Боливии назвал попыткой госпереворота массовые протесты в стране
Массовые протесты, которые организовали недовольные переизбранием президента Боливии, — попытка государственного переворота. Об этом заявил в среду, 23 октября, боливийский лидер Эво Моралес.
По его словам, сейчас происходит попытка госпереворота, который подготовили «при международной поддержке». Однако правительство не вступит в конфронтацию, но введет режим чрезвычайного положения ради мирной и конституционной мобилизации.
«Я хочу, чтобы весь мир знал, что до сих пор мы терпеливо ждали, чтобы избежать насилия», — сказал Моралес.
Ситуация в стране обострилась, когда стало известно о победе Эво Моралеса на состоявшихся 20 октября президентских выборах. Протесты переросли в жестокие беспорядки.
#ELDEBER MINUTO A MINUTO: Evo denuncia un intento de golpe de Estado en Bolivia. Ver nota. https://t.co/CzG9jsMesK pic.twitter.com/UIfkBHmbdz— EL DEBER (@diarioeldeber) 23 октября 2019 г.