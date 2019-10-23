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17:39   23 Октября 2019
Весь мир

Президент Боливии назвал попыткой госпереворота массовые протесты в стране

Президент Боливии назвал попыткой госпереворота массовые протесты в стране

Массовые протесты, которые организовали недовольные переизбранием президента Боливии, — попытка государственного переворота. Об этом заявил в среду, 23 октября, боливийский лидер Эво Моралес.

По его словам, сейчас происходит попытка госпереворота, который подготовили «при международной поддержке». Однако правительство не вступит в конфронтацию, но введет режим чрезвычайного положения ради мирной и конституционной мобилизации.

«Я хочу, чтобы весь мир знал, что до сих пор мы терпеливо ждали, чтобы избежать насилия», — сказал Моралес.

Ситуация в стране обострилась, когда стало известно о победе Эво Моралеса на состоявшихся 20 октября президентских выборах. Протесты переросли в жестокие беспорядки.

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Автор: Анатолий Кубарев
#президент #госпереворот #общество #боливия

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