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17:35   23 Октября 2019
Россия

Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Первый заместитель министра просвещения России Павел Зенькович призвал повысить число учащихся в России африканских студентов. Об этом он заявил в среду, 23 октября, в ходе выступления на экономическом форуме «Россия — Африка». 

По словам Зеньковича, речь идет о студентах, которые учатся на программах среднего профессионального образования. 

«Здесь это вопрос нашего диалога с коллегами из министерства высшего образования, из МИДа, чтобы, может быть, в квотную программу включали еще и студентов СПО», — сказал он.

Он подчеркнул, что на данный момент африканских студентов в России немного, но те, кто учатся, в будущем покажут отличные результаты. 

Сегодня, 23 октября, в Сочи проходит первый в истории саммит Россия — Африка. Вместе с ним открылся экономический форум, в котором также принимают участие лидеры африканских стран, представители бизнеса и государственных структур. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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