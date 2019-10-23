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Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения
17:41   23 Октября 2019
Весь мир

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Триполи, которую оккупировали террористы из ПНС Ливии, стала настоящей тюрьмой для жителей республики, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства страны Абдель Хади аль-Хувейдж, выступая на саммите Россия — Африка.

Он напомнил, что представляет правительство 90 процентов ливийских территорий. Здесь работают образовательные учреждения, муниципалитеты, больницы. И все благодаря временному правительству.

«Это не то чтобы правительство определенной партии. Это правительство всех ливийцев. Я — представитель запада. Я жил в Триполи, в столице, но  работаю сейчас на востоке страны. Мы бы хотели работать в Триполи. Но столица захвачена. Она стала тюрьмой. И жители живут в условиях большой тюрьмы», — произнес он.

Временное правительство Ливии назвало захваченную ПНС столицу тюрьмой для населения

Напомним, что Ливию захлестнул политический кризис в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас здесь царит двоевластие: востоком управляет избранный ливийцами парламент — временное правительство, а на западе при поддержке ООН заседает Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.

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Автор: Анна Манц
#ливия #временное правительство #саммит россия-африка #пнс

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