Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Триполи, которую оккупировали террористы из ПНС Ливии, стала настоящей тюрьмой для жителей республики, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства страны Абдель Хади аль-Хувейдж, выступая на саммите Россия — Африка.

Он напомнил, что представляет правительство 90 процентов ливийских территорий. Здесь работают образовательные учреждения, муниципалитеты, больницы. И все благодаря временному правительству.

«Это не то чтобы правительство определенной партии. Это правительство всех ливийцев. Я — представитель запада. Я жил в Триполи, в столице, но работаю сейчас на востоке страны. Мы бы хотели работать в Триполи. Но столица захвачена. Она стала тюрьмой. И жители живут в условиях большой тюрьмы», — произнес он.

Напомним, что Ливию захлестнул политический кризис в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. Сейчас здесь царит двоевластие: востоком управляет избранный ливийцами парламент — временное правительство, а на западе при поддержке ООН заседает Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами.

С 23 по 24 октября Сочи принимает экономический форум и саммит Россия — Африка. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.