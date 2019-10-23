МИД РФ считает, что войска США находятся в Сирии незаконно

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин назвал незаконным присутствие американских военных на территории Сирии, передает корреспондент «Политики Сегодня».

«На дороге, которая связывает Ирак и Сирию, находятся американские военные, мы считаем, что это незаконно», — заявил Вершинин.

На трассе между Манбиджем и Кобани на севере Сирии 15 октября американская колонна повстречалась с сирийской правительственной армией. Броневики под звездно-полосатыми флагами и сирийские пикапы с солдатами проследовали в противоположных направлениях.

На фоне операции Турции «Источник мира», которая началась 9 октября против курдских бандформирований и террористической организации «Исламское государство» (ИГ - запрещена в РФ), подразделения армии США спешно оставили несколько своих баз и недавних союзников — курдских сепаратистов. Но только там, где нет нефти. В минувший понедельник президент Дональд Трамп заявил, что ее добычей в Сирии займется крупная американская компания в интересах курдов.

«Мы что-то придумаем для курдов, чтобы у них были денежные средства. Возможно, мы обеспечим приход [в регион] одной из своих крупных нефтяных компаний, чтобы все было сделано надлежащим образом. <...> У них [курдов] будет приток наличных средств, которого в настоящее время по существу нет, все воюют», — сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Курдские боевики, угрожая территориальной целостности Сирии, по-прежнему промышляют контрабандой нефти, которую незаконно выкачивают из месторождений на восточном берегу Евфрата Аль-Омар и Аль-Танак провинции Дейр-эз-Зор. Террористы из числа сил народной самообороны курдов (SDF) захватили богатое «черным золотом» Заевфратье в 2017 году при поддержке США. Тот факт, что Дамаск вложил миллионы долларов в разработку месторождений Вашингтон и его сателлиты проигнорировали. При этом курдские боевики пытались навязать свои порядки коренному суннитскому населению.

Помимо нефтяного севера, американский контингент продолжает контролировать базу Ат-Танф на сирийско-иорданской границе. В июле этого года Пентагон сообщил об отправке еще 1000 военнослужащих на Ближний Восток, в том числе Ат-Танф.

«Ат-Танф - там незаконно находятся американские военные, круг диаметром 55 километров», — подчеркнул Вершинин.

Как напомнил дипломат, Россия привержена уважению суверенитета Сирии. Что касается операции турецких войск на территории арабской республики, то, по словам представителя МИД РФ, Москва считает недопустимым насилие против мирного населения.

«Мы, когда договаривались и заключали меморандум прошлого года с Турцией, мы имели в виду, что да, нельзя, чтобы страдало мирное население, но и нельзя, чтобы оно находилось в заложниках у террористов. Это недопустимо, с этим нельзя мириться», — заявил он.

Во вторник на саммите в Сочи президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган более шести часов обсуждали ситуацию в Сирии. Москва и Анкара подтвердили свою приверженность территориальной целостности Сирии, а также подчеркнули решимость бороться с терроризмом и сепаратизмом.