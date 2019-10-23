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17:14   23 Октября 2019
Россия

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2020–2022 годы, который внесло правительство. Согласно документу, бюджет ПФР сформировали с дефицитом на 2020 год в сумме 118,4 миллиарда рублей, а на 2021 — 28,5 миллиарда рублей​​​. В 2022 году ожидается профицит бюджета Пенсионного фонда РФ в объеме 18,5 миллиарда рублей.

Доходы ПФР на 2020 год спрогнозировали в сумме восемь триллионов 923,9 миллиарда рублей (7,9 процента к ВВП), из них восемь триллионов 876,9 миллиарда рублей в части, которая не связана с формированием денег для финансирования накопительной пенсии, на 2021 год — девять триллионов 296,5 миллиарда и девять триллионов 247,6 миллиарда рублей, соответственно, на 2022 год — девять триллионов 720,8 миллиарда и девять триллионов 646,5 миллиарда рублей.

Председатель правления Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов ранее объяснял, что с 1 января 2020 года пенсии в среднем проиндексируют не менее чем на тысячу рублей. По его словам, размер индексации пенсий превысит уровень инфляции и составит 6,6 процента в 2020 году, 6,3 процента — в 2021 году, 5,9 процента — в 2022 году.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #госдума #бюджет #пфр

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