Министр ВП Ливии заявил, что страна больна боевиками, преступностью и торговлей людьми

Министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж назвал республику очень важной экономической страной, которая больна из-за огромного числа вооруженных формирований, преступности и продажи людей.

«Сегодня ливия в трудной ситуации… Сегодня страна разделена. У нас два правительства», — назвал он причину, выступая на форуме Россия — Африка.

Временное правительство хотело бы работать в Триполи, однако вынуждено пребывать в Тобруке, так как столицу страны захватили террористы из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Политический кризис в африканской республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами.

Экономический форум и саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября в Сочи. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.