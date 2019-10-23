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Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения
17:32   23 Октября 2019
Весь мир

Министр ВП Ливии заявил, что страна больна боевиками, преступностью и торговлей людьми

Министр ВП Ливии заявил, что страна больна боевиками, преступностью и торговлей людьми

Министр иностранных дел и международного сотрудничества временного правительства Ливии в Тобруке Абдель Хади аль-Хувейдж назвал республику очень важной экономической страной, которая больна из-за огромного числа вооруженных формирований, преступности и продажи людей.

«Сегодня ливия в трудной ситуации… Сегодня страна разделена. У нас два правительства», — назвал он причину, выступая на форуме Россия — Африка.

Временное правительство хотело бы работать в Триполи, однако вынуждено пребывать в Тобруке, так как столицу страны захватили террористы из Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Министр ВП Ливии заявил, что страна больна боевиками, преступностью и торговлей людьми

Политический кризис в африканской республике начался в 2011 году после свержения и убийства Муаммара Каддафи. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами.

Экономический форум и саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября в Сочи. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.

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Автор: Анна Манц
#боевики #ливия #торговля людьми #преступность #временное правительство

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