Зона патрулирования РФ и Турции в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской на приеме у императора Японии

Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской на приеме у императора Японии

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения
Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской на приеме у императора Японии

Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской на приеме у императора Японии

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения
17:26   23 Октября 2019
Весь мир

Зона патрулирования РФ и Турции в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска

Зона патрулирования РФ и Турции в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров в Сирии будет действовать без ограничений по времени и под юрисдикцией Дамаска. Меморандум между РФ и Турцией, по которому курдские бандформирования должны отойти вглубь страны на 30 километров в течение 150 часов, заработал с 12.00 (мск) 23 октября.

«Что касается того, какие законы должны в ней (зоне патрулирования — прим.ред.) действовать, то законы, мне кажется, на любой сирийской территории должны быть национальные», — подчеркнул министр.

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. Цель — создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

Зона патрулирования РФ и Турции в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска

17 октября президент Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о временной приостановке антитеррористической операции турецкой армии на северо-востоке Сирии на 120 часов. Курдские радикалы за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, Анкара продолжила бы наступление до полного освобождения земель.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#россия #сирия #турция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...