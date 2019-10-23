Зона патрулирования РФ и Турции в Сирии будет действовать под юрисдикцией Дамаска

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров в Сирии будет действовать без ограничений по времени и под юрисдикцией Дамаска. Меморандум между РФ и Турцией, по которому курдские бандформирования должны отойти вглубь страны на 30 километров в течение 150 часов, заработал с 12.00 (мск) 23 октября.

«Что касается того, какие законы должны в ней (зоне патрулирования — прим.ред.) действовать, то законы, мне кажется, на любой сирийской территории должны быть национальные», — подчеркнул министр.

На переговорах в Сочи 22 октября президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится о вводе на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции «Источник мира» подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.

Напомним, операция Турции «Источник мира» против боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), «Демократических сил Сирии» (SDF), а также их соратников из числа разгромленного «Исламского государства» (запрещено в РФ) началась 9 октября. Цель — создание 30-километровой буферной зоны безопасности.

17 октября президент Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о временной приостановке антитеррористической операции турецкой армии на северо-востоке Сирии на 120 часов. Курдские радикалы за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, Анкара продолжила бы наступление до полного освобождения земель.