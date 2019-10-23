МИД РФ не исключил проведение сессии ООН в 2020 году за пределами США

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин связал вопрос о переносе Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в другую страну с возможным заседанием первого комитета в России. Об этом сообщает корреспондент «Политики Сегодня».

«Я так понимаю, что вы имеете в виду нашу постановку вопроса о проведении первого комитета в России. Это тесно связано с теми критическими оценками, которые есть не только у нас, но и в других странах. Вы имеете визы, но я список этот могу дополнить. Визовая проблема была на слуху, когда заезжала наша делегация во главе с министром в Нью-Йорк», — рассказал Вершинин.

По мнению замминистра, Вашингтон нарушает договоренности страны-пребывания ООН 1947 года. Поэтому вопрос о проведении в 2020 году сессии за пределами США — остается актуальным. Однако однозначного решения пока нет.

«Речь идет о беззастенчивом нарушении 47-го года. Иметь ООН на своей земле — это большая честь и большая ответственность, и США, к моему сожалению, не находятся на уровне этой ответственности. Качество того, что там должно происходить, резко теряется. Поэтому мы поставили вопрос о том, чтобы провести в 2020 году заседание первого комитета за пределами США», — уточнил Вершинин.

США не выдали визы 18 российским дипломатам, входящим в нынешнюю сессию ООН. В том числе и тем, кто задействован в первом и шестом комитетах организации, которые заняты в правовых вопросах и разоружении.