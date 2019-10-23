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17:00   23 Октября 2019
Весь мир

Столтенберг считает, что гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной

Столтенберг считает, что гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной

Гонка вооружений после распада ДРСМД — не самое благоприятное развитие событий, которое необходимо избежать. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это очень затратно и опасно.

Для того, чтобы страны не были втянуты в гонку вооружений, стоит лоббировать инициативы по контролю за вооружениями. Речь об этом зашла в среду, 23 октября, на дискуссии в рамках конференции по нераспространению в Брюсселе.

«Рациональный путь работать над нашими озабоченностями — это контроль за вооружениями», — подчеркнул генсек альянса. 

Кроме того, неблагоприятных перспектив можно избежать, работая над включением ракет средней дальности и новых видов вооружений в режимы по контролю.

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Автор: Виктория Разумовская
#нато #столтенберг #гонка вооружений

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