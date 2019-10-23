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16:53   23 Октября 2019
Весь мир

Меморандум Москвы и Анкары исключает присутствие Турции в сирийских Манбидже и Кобани

Меморандум Москвы и Анкары исключает присутствие Турции в сирийских Манбидже и Кобани

Меморандум, заключенный между Россией и Турцией, исключает присутствие турецких сил в курдских оплотах  — Манбидже и Кобани в Сирии. Об этом сообщили в российском министерстве иностранных дел 23 октября.

Напомним, что эти города, по сути, являются центром Сирийского Курдистана.

Турция 9 октября объявила о старте военной операции антитеррористической направленности «Источник мира». Дело в том, что курды из «Демократических сил Сирии» под предлогом освобождения восточных районов арабской республики от ячейки «Исламское государство»* (запрещено в России) попросту оккупировали территории. Они также стали давить на местное население — арабов-суннитов.

В то время как САА, ВКС РФ и дружественные им силы действительно боролись с террористической угрозой, курды-боевики переманивали членов ИГ* в свои ряды, обещая высокие посты. Самых оголтелых фанатиков они нейтрализовали, либо переформатировали в «спящие ячейки» под управлением западных спецслужб.

Турецкие силы хотели очистить от боевиков приграничную зону и часть стратегической трассы М4, как заявлял глава страны Тайип Эрдоган. Армии Турции и их союзникам удалось освободить ряд населенных пунктов от террористов.

Меморандум Москвы и Анкары исключает присутствие Турции в сирийских Манбидже и Кобани

17 октября Анкара и Вашингтон достигли договоренности о перемирии. Турецкая сторона приостановила операцию «Источник мира» на 120 часов. Курдские радикалы же за этот период должны были покинуть захваченные территории. В противном случае, турецкие военные продолжили бы наступление до полного освобождения земель.

22 октября глава Турции Тайип Эрдоган встретился с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. На встрече они пришли к соглашению о создании зоны безопасности в северной части арабской республики. Это и другие положения прописаны в меморандуме.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.

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Автор: Анна Манц
#россия #сирия #турция #курды #мид рф

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