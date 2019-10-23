Российские энергетики готовы сотрудничать с ЦАР

Российские энергетики готовы строить новые объекты электрогенерации в ЦАР. Об этом сообщает Минэнерго РФ по итогам встречи главы ведомства Александра Новака с президентом Центральноафриканской республики Фостеном Туадерой.

«Большой экономический эффект предполагают поставки электроэнергетического оборудования», — отметил Новак.

Министр подчеркнул, что сфера электроэнергетики имеет основания для того, чтобы стать флагманом сотрудничества России и ЦАР. При этом он добавил, что проекты должны быть эффективными с экономической точки зрения.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.