Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской для приема у императора Японии

Режиссер Александр Сокуров, награжденный Орденом Восходящего солнца в 2013-ом году, объяснил выбор первой леди Украины платья желтого цвета на прием к императору Нарухито неопытностью. В Японии желтый является цветом монарха.

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«Президент Украины крайне неопытный. Его жена еще более неопытна. Люди, которые консультируют президента еще в большей степени неопытные. Поэтому они совершали и еще будут совершать много таких ошибок. Не хорошо это, но бог им судья, как говорится», — добавил Сокуров.

Ошибку, как считает Сокуров, допустила прежде всего протокольная служба, но ответственность все равно нести первым лицам.

«Эти люди должны на десять шагов вперед все свои поступки предвидеть. Если малейшее возникает осложнение, то значит они виноваты в этом», — заключил Сокуров.

На торжественную церемонию возведения на престол императора Японии Нарухито, которая прошла накануне, 22 октября, прибыли политики из 180 стран. После публикаций снимка прибывших на мероприятие супругов Зеленских в сети разгорелся скандал. Первая леди Украины Елена Зеленская надела на церемонию платье желтого цвета. Пользователи социальных сетей раскритиковали супругу главы украинского государства, напомнив ей, что, согласно японским традициям, представители иностранных делегаций не надевают вещи желтых оттенков, поскольку это цвета семьи императора.

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Причиной критики стал цвет наряда первой леди: она надела платье в пол и перчатки бледно-желтого цвета. Как отметили пользователи Сети, представители иностранных делегаций никогда не надевают вещи желтого цвета на официальные приемы в Японии, поскольку его в своих нарядах традиционно могут использовать только члены императорской семьи. Некоторые комментаторы посоветовали Зеленской сменить стилиста-«диверсанта» и уважать протокол. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5dafc2ea9a79470a03d42c82?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews