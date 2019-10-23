Турция не позволит курдам-террористам переодеться в форму армии Сирии

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской для приема у императора Японии

Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской для приема у императора Японии

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения
Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Зенькович призвал повысить число африканских студентов в России

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской для приема у императора Японии

Сокуров объяснил неопытностью цвет платья Зеленской для приема у императора Японии

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения

Временное правительство Ливии назвало захваченный ПНС Триполи тюрьмой для населения
16:42   23 Октября 2019
Сирия

Турция не позволит курдам-террористам переодеться в форму армии Сирии

Турция не позволит курдам-террористам переодеться в форму армии Сирии

Власти Турции проследят за тем, чтобы курды из бандформирований не переоделись в форму правительственной армии Сирии. Об этом в среду, 23 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, курды-террористы из запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанные с ней отряды сирийских вооруженных курдов должны уйти от 30-километровой зоны на юг. В ходе переговоров с российским коллегой Путиным обсуждали, а не получится ли так, что военизированные отряды курдов переоденутся в форму сирийской армии и останутся на этой территории.

«Путин сказал: "Этого не допустим". Мы будем следить», — подчеркнул Эрдоган.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи Путина и Эрдогана заявил, что Анкара прекратит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов из бандформирований. Российские и сирийские военные помогут вывести курдов-террористов на 30 километров от границы.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #эрдоган #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...