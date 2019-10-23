Турция не позволит курдам-террористам переодеться в форму армии Сирии

Власти Турции проследят за тем, чтобы курды из бандформирований не переоделись в форму правительственной армии Сирии. Об этом в среду, 23 октября, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, курды-террористы из запрещенной в республике Рабочей партии Курдистана и связанные с ней отряды сирийских вооруженных курдов должны уйти от 30-километровой зоны на юг. В ходе переговоров с российским коллегой Путиным обсуждали, а не получится ли так, что военизированные отряды курдов переоденутся в форму сирийской армии и останутся на этой территории.

«Путин сказал: "Этого не допустим". Мы будем следить», — подчеркнул Эрдоган.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи Путина и Эрдогана заявил, что Анкара прекратит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов из бандформирований. Российские и сирийские военные помогут вывести курдов-террористов на 30 километров от границы.