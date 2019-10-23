Журналисты CNN считают, что РФ превратила США в «крупнейшего геополитического неудачника»

Соглашение российского и турецкого лидеров о совместном патрулировании севера Сирии превратило США в геополитического неудачника. К такому выводу пришли журналисты телеканала CNN.

Они напомнили, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после встречи Путина и Эрдогана «фактически заявил, что американцам пора покинуть Сирию».

Также прошедшие накануне переговоры прокомментировал американский сенатор-демократ Боб Менендес. Политик считает, что Москва и Анкара вышли в этой ситуации победителями, а Вашингтон не знает даже того, где могут остаться американские войска.

Напомним, во вторник, 22 октября Путин и Эрдоган после многочасовых переговоров договорились, что на территорию буферной зоны на сирийско-турецкой границе войдут российская военная полиция и военнослужащие САР. Они должны будут обеспечить отвод курдских террористов с этих территорий в течение 150 часов.

Анкара с 9 по 22 октября проводила в Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Она была направлена против радикально настроенных курдов, а также террористов запрещенной группировки ИГ*.

*Террористическая организация, запрещена в РФ