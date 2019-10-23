Государственная дума приняла в первом чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2020–2022 годы, который внесло правительство. Особенность бюджета ФОМС — все нестраховые расходы осуществляются софинансированием за счет федерального бюджета.

Об этом заявила председатель фонда Наталья Стадченко​​​. По ее словам, речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи, которая не входит в базовую программу обязательного медицинского страхования, и о родовых сертификатах.

Согласно проекту, бюджет фонда сформировали на все три года с дефицитом в 1,4 миллиарда рублей в 2020 году, в 4,9 миллиарда рублей — в 2021, в 6,9 миллиарда рублей — в 2022. Сбалансированность бюджета ФОМС достигнута за счет переходящих остатков денег на конец соответствующего финансового года.

В составе бюджета ФОМС сформируют нормированный страховой запас на 2020 год в сумме 21,1 миллиарда рублей, на 2021 — 29,7 миллиарда рублей, на 2022 — 38,3 миллиарда рублей.