Ангола хочет нарастить сотрудничество по добыче алмазов с РФ

Министр полезных ископаемых и нефти Анголы Диамантино Педро Азеведу заявил, что республика намерена увеличить ценность алмазов, добытых в стране. Также Ангола хочет развивать сотрудничество с российским производителем алмазного сырья — компанией «Алроса»

На форуме Россия-Африка он рассказал, что сейчас страна добывает около девяти миллионов карат алмазов в год. По его словам, Ангола наращивает добычу алмазов. «Алроса» — крупнейший партнер страны, с которым «наибольшим образом развиваются совместные проекты».

«Мы рассчитываем работать совместно со всеми сторонами, которые сейчас вовлечены в добычу алмазов», — отметил министр.

«Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области. По итогам первого полугодия текущего года «Алроса» увеличила добычу алмазов на 10%, до 17,6 миллиона карат.