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16:27   23 Октября 2019
Весь мир

Трамп анонсировал выступление по ситуации в Сирии

Трамп анонсировал выступление по ситуации в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп анонсировал выступление с заявлением по ситуации в Сирии, где Турция проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов-террористов. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Трампа, безопасная зона на границе Турции и Сирии создана, и это является «большим успехом». Американский лидер пишет, что боевые действия завершились благодаря режиму прекращения огня.

«Курды в безопасности и очень хорошо работали с нами. Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены», — пишет Дональд Трамп в Twitter.

Президент США анонсировал выступление из Белого дома на тему ситуации на севере Сирии. Оно состоится в 18:00 по московскому времени. 

Антитеррористическая операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью является создание 30-километровой буферной зоны безопасности на границе двух стран. Анкара подчеркивает, что операция направлена не против курдов как народности, а против курдов-радикалов, которые объединились с ИГ* (запрещена в РФ) и захватили чужие территории, убивая местных жителей и угнетая мирное население своими жестокими порядками. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #сирия #турция #политика #трамп #весь мир

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