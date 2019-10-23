Американский лидер Дональд Трамп анонсировал выступление с заявлением по ситуации в Сирии, где Турция проводит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов-террористов. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам Трампа, безопасная зона на границе Турции и Сирии создана, и это является «большим успехом». Американский лидер пишет, что боевые действия завершились благодаря режиму прекращения огня.

«Курды в безопасности и очень хорошо работали с нами. Задержанные заключенные (боевики) ИГ* схвачены», — пишет Дональд Трамп в Twitter.

Президент США анонсировал выступление из Белого дома на тему ситуации на севере Сирии. Оно состоится в 18:00 по московскому времени.

Big success on the Turkey/Syria Border. Safe Zone created! Ceasefire has held and combat missions have ended. Kurds are safe and have worked very nicely with us. Captured ISIS prisoners secured. I will be making a statement at 11:00 A.M. from the White House. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2019

Антитеррористическая операция Турции на севере Сирии началась 9 октября. Ее целью является создание 30-километровой буферной зоны безопасности на границе двух стран. Анкара подчеркивает, что операция направлена не против курдов как народности, а против курдов-радикалов, которые объединились с ИГ* (запрещена в РФ) и захватили чужие территории, убивая местных жителей и угнетая мирное население своими жестокими порядками.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.