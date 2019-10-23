Эксперт рассказал, как США и курды-террористы воровали сирийскую нефть

США могут превратиться в настоящих «нефтяных контрабандистов», если начнут добывать нефть в Сирии, против которой ранее ввели санкции. Такое заявление сделала аналитик «Фонда защиты демократии» Бретт Макгур, передает в среду агентство «Экономика сегодня».

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что «американская компания» намерена добывать нефть в восточных районах Сирии. Он также добавил, что для «охраны нефти» на территории ее добычи Вашингтон разместит американских военных.

Однако идею главы Белого дома не поддержали даже американские эксперты. Так, аналитик «Фонда защиты демократии» Бретт Макгур напомнила, что такое решение незаконно.

«Если мы пойдем на такой шаг, то превратимся в самых настоящих «нефтяных контрабандистов», — признает она.

Кроме этого, всплывают наружу двойные стандарты Вашингтона. Ранее Штаты ввели санкции против САР, а теперь намерены добывать там нефть, причем незаконно. Это приведет к серьезным проблемам и усилению напряженности, потому что легального способа для США продать сирийскую нефть нет.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что незаконный нефтяной бизнес появился в Сирии во времена, когда боевики запрещенного в России «Исламского государства» захватили большую часть страны. Используя игиловцев и курдских боевиков, американцы отправляли контрабандную нефть в Ирак. Эксперт также рассказал, каким образом США легализировали продажу контрабандной сирийской нефти.

«После того, как нефть оказывается в Ираке, ее продавцом на рынке становятся американские нефтяные компании, которые выдают ее за добытую в Ираке. Причем разница в стоимости между сирийской и иракской нефтью остается существенной, но сверхприбыли возвращались в Сирию не в виде новых зданий или объектов инфраструктуры, а в виде оружия для террористических банд», — привел пример эксперт.

США вместе с бандитами и террористами оказались в выигрыше от добычи незаконной нефти. Их не волнует, что они забирают ресурсы у обнищавшего арабского населения, которое пытается выживать в условиях крайней разрухи, ведь никаких денег с продажи украденной США нефти они не получают. А если находятся недовольные, их сразу подавляют поддерживаемые американскими военными курдские боевики из SDF.

В марте текущего года в провинции Дейр-эз-Зор мирные жители выступили против произвола курдских радикалов, из-за которых местное население полностью лишилось доступа к топливу. В ответ боевики SDF при помощи оружия разогнали демонстрацию. Сейчас США пытаются помочь курдским террористам легализировать контрабанду нефти через приход своей компании в регион, хотя было бы справедливо вернуть доходы от экспорта нефти в бюджет САР.