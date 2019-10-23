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16:08   23 Октября 2019
Весь мир

Германия не возражает против отсрочки Brexit

Германия не возражает против отсрочки Brexit

Берлин не возражает против отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза, если ее согласуют. Об этом в среду, 23 октября, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что советует лидерам 27 стран-членов ЕС принять запрос Лондона о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года​​​.

«Я могу сказать только за правительство ФРГ, что Германия не будет противиться отсрочке», — ответил Зайберт.

По его словам, Дональд Туск продолжает консультации с властями стран Европейского союза. Британские депутаты не рассмотрели законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал премьер-министр Борис Джонсон. При этом парламентарии одобрили текст предложенного премьером соглашения с Евросоюзом.

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Автор: Анатолий Кубарев
#великобритания #brexit #германия #общество

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