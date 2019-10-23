Германия не возражает против отсрочки Brexit

Берлин не возражает против отсрочки выхода Великобритании из Европейского союза, если ее согласуют. Об этом в среду, 23 октября, заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Я могу сказать только за правительство ФРГ, что Германия не будет противиться отсрочке», — ответил Зайберт.

Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что советует лидерам 27 стран-членов ЕС принять запрос Лондона о переносе даты Brexit до 31 января 2020 года​​​.

По его словам, Дональд Туск продолжает консультации с властями стран Европейского союза. Британские депутаты не рассмотрели законопроект о Brexit в трехдневный срок, как на том настаивал премьер-министр Борис Джонсон. При этом парламентарии одобрили текст предложенного премьером соглашения с Евросоюзом.