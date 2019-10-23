Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Германия не возражает против отсрочки Brexit

Германия не возражает против отсрочки Brexit

 «Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи
ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Германия не возражает против отсрочки Brexit

Германия не возражает против отсрочки Brexit

 «Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи
16:01   23 Октября 2019
Весь мир

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

Картина Леонардо да Винчи «Джоконда» не будет представлена на выставке в честь 500-летия со дня смерти художника, сообщил портал Artnet. 

Стоит отметить, что экспозиция станет крупнейшей в истории. Здесь покажут 160 работ великого деятеля и его учеников. В частности, организаторы подготовили девять полотен, а королева Елизавета предоставила 24 рисунка художника из Королевской коллекции.

Сама выставка пройдет в парижском Лувре, так что посетители все же смогут увидеть «Мону Лизу». Дело в том, что экспозиция да Винчи будет находится в зале Наполеона, пропускная способность которого составляет семь тысяч людей. «Джоконду» же ежедневно приходят посмотреть порядка 30 тысяч человек.

«Если бы мы перенесли туда [в зал Наполеона] «Мону Лизу», выставку просто невозможно было бы посетить», — пояснил куратор проекта Венсан Дельевен.

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

В конце осмотра посетителям представится возможность увидеть портрет таинственной девушки без пуленепробиваемого стекла благодаря технологии виртуальной реальности.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#лувр #выставка #леонардо да винчи #мона лиза

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...