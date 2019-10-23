«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

Картина Леонардо да Винчи «Джоконда» не будет представлена на выставке в честь 500-летия со дня смерти художника, сообщил портал Artnet.

Стоит отметить, что экспозиция станет крупнейшей в истории. Здесь покажут 160 работ великого деятеля и его учеников. В частности, организаторы подготовили девять полотен, а королева Елизавета предоставила 24 рисунка художника из Королевской коллекции.

Сама выставка пройдет в парижском Лувре, так что посетители все же смогут увидеть «Мону Лизу». Дело в том, что экспозиция да Винчи будет находится в зале Наполеона, пропускная способность которого составляет семь тысяч людей. «Джоконду» же ежедневно приходят посмотреть порядка 30 тысяч человек.

«Если бы мы перенесли туда [в зал Наполеона] «Мону Лизу», выставку просто невозможно было бы посетить», — пояснил куратор проекта Венсан Дельевен.

В конце осмотра посетителям представится возможность увидеть портрет таинственной девушки без пуленепробиваемого стекла благодаря технологии виртуальной реальности.