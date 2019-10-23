Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Германия не возражает против отсрочки Brexit

Германия не возражает против отсрочки Brexit

 «Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи
ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Германия не возражает против отсрочки Brexit

Германия не возражает против отсрочки Brexit

 «Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи
15:58   23 Октября 2019
Весь мир

Эрдоган хочет привлечь ООН к восстановлению северной части Сирии

Эрдоган хочет привлечь ООН к восстановлению северной части Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет привлечь ООН к восстановлению северной части Сирии, где армия Турции проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов-террористов. Об этом он заявил местным СМИ.

По словам Эрдогана, Турция уже предлагала другим странам начать восстановление северной части Сирии, но «все начинают юлить». 

«Пока мы не получили положительного ответа ни от кого, поэтому остается одно  — активизировать ООН», — говорит президент Турции.

Эрдоган хочет привлечь ООН к восстановлению северной части Сирии

Эрдоган также подчеркнул, что не уверен в результативности диалога с ООН. Кроме того, президент Турции рассказал, что предлагал ряду европейских стран обсудить сирийские проблемы в Стамбуле или ближе к границе с Сирией, но пока ответа от них не получено, конкретных дат прибытия лидеров стран ЕС также нет. Также он добавил, что, скорее всего, его визит в США, намеченный на 13 ноября, состоится.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Она направлена против террористов ИГ* (запрещено в РФ) и курдских военных бандформирований, которые захватили часть чужих территорий и устанавливают там свои порядки, угнетая население и убивая местных жителей. В ходе операции планируется создать 30-километровую зону безопасности. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#сирия #турция #эрдоган #политика #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...