Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган хочет привлечь ООН к восстановлению северной части Сирии, где армия Турции проводила антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов-террористов. Об этом он заявил местным СМИ.

По словам Эрдогана, Турция уже предлагала другим странам начать восстановление северной части Сирии, но «все начинают юлить».

«Пока мы не получили положительного ответа ни от кого, поэтому остается одно — активизировать ООН», — говорит президент Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что не уверен в результативности диалога с ООН. Кроме того, президент Турции рассказал, что предлагал ряду европейских стран обсудить сирийские проблемы в Стамбуле или ближе к границе с Сирией, но пока ответа от них не получено, конкретных дат прибытия лидеров стран ЕС также нет. Также он добавил, что, скорее всего, его визит в США, намеченный на 13 ноября, состоится.

9 октября армия Турции начала антитеррористическую операцию на севере Сирии. Она направлена против террористов ИГ* (запрещено в РФ) и курдских военных бандформирований, которые захватили часть чужих территорий и устанавливают там свои порядки, угнетая население и убивая местных жителей. В ходе операции планируется создать 30-километровую зону безопасности.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.