Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Германия не возражает против отсрочки Brexit

Германия не возражает против отсрочки Brexit

 «Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи
ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН

Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН
Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

 Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи
Германия не возражает против отсрочки Brexit

Германия не возражает против отсрочки Brexit

 «Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи

«Мона Лиза» не войдет в крупнейшую выставку Леонардо да Винчи
15:59   23 Октября 2019
Весь мир

Участники форума «Россия — Африка» попробуют оладьи с черной икрой

Участники форума «Россия — Африка» попробуют оладьи с черной икрой

Меню рабочего завтра российского лидера Владимира Путина и глав региональных организаций Африки состоит из оладий с черной икрой, филе ягненка с пюре из нута и мороженого из какао.

Также участники форма Россия — Африка могут отведать салат из морепродуктов, суп из копченых томатов, палтус с чечевицей и соусом из сыра, и малиновый щербет.

Меню написано на разных языках, в том числе на русском и английском.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#россия #африка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...