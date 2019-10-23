Участники форума «Россия — Африка» попробуют оладьи с черной икрой

Меню рабочего завтра российского лидера Владимира Путина и глав региональных организаций Африки состоит из оладий с черной икрой, филе ягненка с пюре из нута и мороженого из какао.

Также участники форма Россия — Африка могут отведать салат из морепродуктов, суп из копченых томатов, палтус с чечевицей и соусом из сыра, и малиновый щербет.

Меню саммита РФ-Африка интернациональное. Палтус, нут, чечевица, ягненок. Африка представлена мороженым из какао, Россия - оладьями с черной икрой pic.twitter.com/0nA5DRaWsV — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 октября 2019 г.

Меню написано на разных языках, в том числе на русском и английском.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.