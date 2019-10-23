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15:41   23 Октября 2019
Весь мир

Российская военная полиция прибыла в Кобани

Российская военная полиция прибыла в Кобани

Колонна российской военной полиции прибыла в город Кобани в районе сирийско-турецкой границы. Об этом в среду, 23 октября, сообщил представитель пресс-службы министерства обороны РФ.

По информации военного ведомства, полицейские встретились с представителями местной администрации и обсудили сотрудничество при выполнении соответствующих задач. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи российского лидера Путина с турецким коллегой Эрдоганом заявил, что Анкара прекратит антитеррористическую операцию «Источник мира» против курдов из бандформирований, которая продлилась почти две недели — с 9 по 22 октября.  

Лидеры РФ и Турции приняли меморандум о взаимопонимании между Москвой и Анкарой. Согласно документу, 23 октября за пределы зоны антитеррористической операции введут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, чтобы посодействовать Турции в выводе курдов-террористов и вооружения на 30 километров от границы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #турция #минобороны рф #кобани

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