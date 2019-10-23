Российский лидер Владимир Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте. Москва приветствует желание Банги развивать сотрудничество.

Речь об этом зашла в среду, 23 октября, на форуме Россия — Африка в Сочи. Сегодня в рамках саммита состоялась встреча президентов РФ и ЦАР.

«Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установив дипломатические отношения. И в следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер. По его словам, было время когда в африканском государстве работало более 150 российских специалистов.