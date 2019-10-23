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15:45   23 Октября 2019
Весь мир

Путин назвал ЦАР перспективным партнером России

Путин назвал ЦАР перспективным партнером России

Российский лидер Владимир Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте. Москва приветствует желание Банги развивать сотрудничество.

Речь об этом зашла в среду, 23 октября, на форуме Россия — Африка в Сочи. Сегодня в рамках саммита состоялась встреча президентов РФ и ЦАР.

«Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установив дипломатические отношения. И в следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории», — подчеркнул Путин.

Президент России отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер. По его словам, было время когда в африканском государстве работало более 150 российских специалистов.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #африка #цар #туадера

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