Путин назвал ЦАР перспективным партнером России
Российский лидер Владимир Путин назвал ЦАР перспективным партнером России на африканском континенте. Москва приветствует желание Банги развивать сотрудничество.
Речь об этом зашла в среду, 23 октября, на форуме Россия — Африка в Сочи. Сегодня в рамках саммита состоялась встреча президентов РФ и ЦАР.
«Россия одной из первых признала независимость вашего государства, установив дипломатические отношения. И в следующем году отметим 60-летие этих значимых вех межгосударственной истории», — подчеркнул Путин.
Президент России отметил, что отношения двух стран носят дружественный характер. По его словам, было время когда в африканском государстве работало более 150 российских специалистов.
«После поставки российских вооружений у нас есть силы для дееспособности нашей армии»: Президент Центральноафриканской республики поблагодарил Путина за оружие и попросил дать еще pic.twitter.com/lzpUnYW7dA— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 23, 2019