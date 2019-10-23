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15:36   23 Октября 2019
Весь мир

Путин поздравил с днем рождения главу Руанды

Путин поздравил с днем рождения главу Руанды

Российский лидер Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Руанды Поля Кагаме, который прибыл на экономический саммит Россия — Африка в Сочи.

«Пожелаем ему всего самого доброго», — сказал Путин.

Глава государства поздравил коллегу во время рабочего завтрака с главами региональных организаций Африки.

Участники мероприятия ответили на поздравления аплодисментами.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #африка #руанда

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