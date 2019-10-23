Фестиваль «Неделя российского кино» откроется в двух городах Болгарии

Фестиваль «Неделя российского кино» стартует в болгарской Софии в Российском культурно-информационном центре, сообщил глава профильного отдела центра Владимир Ястреба в комментарии ТАСС 23 октября.

«Цель нашего проекта — развитие культурного сотрудничества и укрепления двусторонних отношений в области киноискусства. Кинофестиваль пройдет в двух городах Болгарии — в Софии и Пловдиве, и познакомит болгарского зрителя с новинками российского кино», — рассказал он.

Также представитель РКИЦ отметил, что в рамках события гости смогут пообщаться с российскими актерами и режиссерами. В целом, в программе представлены разные жанры.

«Лично я предлагаю посмотреть все фильмы кинопанорамы, каждый из них заслуживает внимания и, уверен, никого не разочарует… Тем более, что болгарский зритель вряд ли сможет в ближайшие годы еще раз их увидеть», — посоветовал Ястреба.

Так, гости «Недели российского кино» увидят фильмы «Бык», «Вечная жизнь Александра Христофорова», «Керосин», «Любовницы», «Трудности выживания», «Черновик» и «Я худею». Каждая картина будет сопровождаться субтитрами на болгарском языке.

Среди организаторов кинофестиваля выступили российское министерство культуры, посольство России, Российский культурно-информационный центр и продюсерская компания «Фильм — Фест». Проект создали в честь празднования 140 лет со дня установления дипломатических отношений между России и Болгарией.