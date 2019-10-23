Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии за поддержку резолюций РФ на ГА ООН

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Эфиопии Абий Ахмеда за поддержку российских резолюций на Генеральной ассамблее ООН. Об этом глава государства заявил в ходе саммита Россия — Африка, который проходит в Сочи в эти дни.

Кроме того, президент России поздравил Абий Ахмеда с Нобелевской премией мира, которую ему присудили в 2019 году. Также Владимир Путин напомнил, что Россия и Эфиопия на протяжении 120 лет имеют дипломатические отношения.

Абий Ахмеду присудили Нобелевскую премию мира 11 октября 2019 года. Он удостоен премии за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Саммит Россия — Африка проходит в Сочи, он начался 23 октября и завершится вечером в четверг, 24 октября.