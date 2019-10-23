ФСБ планирует автоматизировать пересечение границы РФ для иностранцев

Пограничная служба ФСБ России планирует построить в аэропортах автоматические кабины для пропуска граждан с биометрическими документами. Об этом заявил сотрудник ведомства Руслан Жентель в среду, 23 октября, пишет ТАСС.

По информации СМИ, сегодня Жизель выступил на международной выставке «Интерполитех», где рассказал о планах ведомства внедрить в российские аэропорты системы пропуска граждан по биометрическим паспортам. По его словам, такие кабины уже тестируют в Шереметьево.

«Дальнейшим развитием системы мы видим создание автоматических систем погранконтроля. В настоящее время нами организованы и проведены испытания, идет доработка двух опытных образцов на базе отряда погранконтроля Шереметьево автоматических кабин, предназначенных для пропуска граждан РФ по биометрическим документам», — сказал Женетль.

Он также рассказал, что первые образцы подобных кабин не были надежными, поэтому были выработаны новые требования. Жентель отметил, что тестируемые системы находятся на завершающем этапе. Ожидается, что к концу текущего году или началу следующего будет подготовлен приказ об их принятии на вооружение.

По его словам, далее будет создан специальный программный автоматический комплекс, который будет собирать биометрические данные иностранцев (по их желанию). При следующем их прибытии в Россию они также смогут пройти через автоматические кабины.