Германия заявила о недостаточно защищенных внешних границах ЕС
«Внешние границы ЕС в настоящее время, к сожалению, защищены недостаточно», — сказал глава МВД ФРГ.
По его словам, пока внешние границы Евросоюза не защитят в достаточной степени, Германии нужен контроль на внутренних границах. По инициативе Хорст Зеехофера контроль на границе между ФРГ и Австрией продлили, а федеральная полиция в усиленном режиме патрулирует всю границу страны, так как «миграционное давление остается высоким».
Европу за последние несколько лет накрыло волной миграции из регионов, которые охватил кризис и конфликты, в том числе из Ливии.