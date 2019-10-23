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15:27   23 Октября 2019
Весь мир

Германия заявила о недостаточно защищенных внешних границах ЕС

Германия заявила о недостаточно защищенных внешних границах ЕС
Контроль на национальных границах Германии необходимо сохранить, так как внешние границы Европейского союза защищены недостаточно. Об этом в среду, 23 октября, заявил немецкий министр внутренних дел Хорст Зеехофер в ходе правительственного часа в бундестаге.

«Внешние границы ЕС в настоящее время, к сожалению, защищены недостаточно», — сказал глава МВД ФРГ.

По его словам, пока внешние границы Евросоюза не защитят в достаточной степени, Германии нужен контроль на внутренних границах. По инициативе Хорст Зеехофера контроль на границе между ФРГ и Австрией продлили, а федеральная полиция в усиленном режиме патрулирует всю границу страны, так как «миграционное давление остается высоким».

Европу за последние несколько лет накрыло волной миграции из регионов, которые охватил кризис и конфликты, в том числе из Ливии.

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Автор: Анатолий Кубарев
#ес #германия #мвд #границы

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