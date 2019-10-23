Москва реконструирует и благоустроит все городские набережные за пять лет

Москва реконструирует и благоустроит все набережные в течение ближайших пяти лет. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.

По словам столичного градоначальника, в этом году в Москве привели в порядок порядка 15 километров набережных, отремонтировали их и благоустроили территорию. Собянин рассказал, что в планах на 2020 год реконструкция 20 километров. В ближайшие пять лет планируется завершить работы и полностью обновить набережные и территорию около них.

«Программа, которую мы наметили — привести большую часть набережных Москвы в хорошее, мирового уровня, состояние — выполняется», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что москвичи, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, смогут получать лекарства бесплатно в 2020 году.