Столтенберг заявил, что НАТО хочет нарастить поддержку Украины

Вопрос о наращивании поддержки НАТО для Украины будет поднят на переговорах глав министерств обороны стран 24 и 25 октября, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Мы продолжим это [помогать Украине] и нарастим [помощь]. Мы уже находимся в процессе увеличения помощи Украине в рамках ранее согласованного в Вашингтоне пакета», — сказал он.

Как генсек Североатлантического альянса он всегда выступает за большую помощь союзникам, в частности в количестве военных инструкторов и денег на целевые фонды. Он также напомнил, что совет НАТО в ближайшем будущем посетит Украину, в частности Одессу.

Стоит отметить, что украинский лидер Владимир Зеленский приглашал североатлантическую делегацию еще в июне. Изначально выездное заседание совета объединения должно было пройти летом, однако позже его перенесли на середину осени.

Альянс, продолжил Столтенберг, увидел «некоторый прогресс» в урегулировании гражданской войны на Украине и в реализации минских соглашений.

Напомним, что Североатлантический совет — это ключевой политический орган НАТО. Он заседает еженедельно, на более высоких уровнях — реже. Так, например, саммит глав министерств иностранных дел проходит дважды в год, глав оборонных ведомств — трижды.

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети.