Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.

Также отмечается, что сирийские пограничники выставят 15 постов на границе с Турцией.

Напомним, накануне, 22 октября, состоялась встреча российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Переговоры шли несколько часов. В итоге президенты представили Меморандум о взаимопонимании. В документе сказано, что с 23 октября в зону за пределами операции Анкары вводятся сирийские военнослужащие и российская военная полиция. Кроме того, все курдские вооруженные формирования должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией.