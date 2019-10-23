Нобелевский лауреат по экономике развенчал миф о налогах для богатых людей

Миф о снижении налогов для роста экономики и стимулировании инвестиций придумали богатые люди со своими интересами. В реальности такая схема только ухудшает ситуацию. Об этом рассказал американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике 2019 года Абхиджит Банерджи.

По словам эксперта, снижение налогов не приводит к росту экономики. Наоборот, из-за того, что богачи «сидят на тоннеле наличных», падает спрос и растет неравенство в развитых странах, в том числе в США, указал он. Банерджи также подчеркнул, что такая ситуация злит людей и способствует росту напряжения в международной торговле.

Экономист считает, что налоги для богатых людей следует поднять, а деньги «раздать остальным». В таком случае бизнес отреагирует на возросший спрос инвестициями.

Бенарджи родился в Индии, там же получил образование. Позже он поступил в Гарвард. В Нью-Дели он рассказал, чем вредит экономике снижение налогов, когда представлял свою книгу «Хорошая экономика для трудных времен».

Ученый вместе со своей супругой Эстер Дюфло и американцем Майклом Кремером искали способы борьбы с глобальной бедностью. Благодаря их труду правительства и международные организации закрыли неэффективные программы, призванные бороться с экономическим упадком. Все трое получили в этом году Нобелевскую премию.