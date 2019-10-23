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14:46   23 Октября 2019
Весь мир

Путин предложил президенту ЦАР подумать о совместных проектах с РФ

Путин предложил президенту ЦАР подумать о совместных проектах с РФ

Президент России Владимир Путин предложил президенту ЦАР Фостену-Арканжу Туадере подумать о совместных проектах с РФ. Об этом он заявил на встрече в рамках саммита Россия — Африка. 

По словам Путина, Центральноафриканской республике и России нужно обменяться списком перспективных направлений и совместным проектам по ним, чтобы обсудить возможность из реализации. Российский президент увидел возможность развития в сфере энергетики, сельского хозяйства, а также в возможной поставке промышленного оборудования. 

«Нужно подумать над тем, как в полной мере можно задействовать экономический потенциал наших стран», — заявил Владимир Путин на саммите в Сочи.

Российский лидер отметил, что на основании созданного списка можно будет начать поиск операторов и компаний РФ, которые интересуются расширением возможностей и работой с Центральноафриканской республикой. 

Саммит и форум Россия — Африка проходит в Сочи с 23 по 24 октября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #африка #весь мир #саммит россия-африка

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