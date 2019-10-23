Российский МИД ждет от курдов-радикалов гарантий отхода на 30 километров от границы с Турцией

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Михаил Богданов заявил, что Москва рассчитывает, что курдские незаконные вооруженные формирования предоставят гарантии своего выхода из 30-километровой зоны безопасности на сирийско-турецкой границе.

Об этом Богданов сказал в кулуарах проходящего в Сочи экономического форума Россия – Африка. Слова дипломата в среду приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

«Мы надеемся, конечно. У нас контакты с ними отлажены», - подчеркнул Богданов.

Напомним, накануне во вторник в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Редждепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых лидеры обсудили ситуацию в Сирии и подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ, в частности, предусматривает совместное патрулирование силами российской военной полиции и сирийских пограничников территорий за пределами проведения Турцией антитеррористической операции «Источник мира», начиная с 23 октября. Также в документе прописано соглашение о содействии отводу курдских боевиков на расстояние в 30 километров от турецкой границы, при чем вывод сил должен быть осуществлен в течение 150 часов, после чего Россия и Турция начнут совместное патрулирование территорий восточнее и западнее зоны безопасности, исключая город Камышлы.