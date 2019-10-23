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14:43   23 Октября 2019
Весь мир

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

Глава Центральноафриканской республики Фостен-Арканж Туадера обсудил с российским коллегой военное сотрудничество на форуме Россия — Африка 23 октября.

Туадера отметил «прекрасный задел» России в военной области и помощь страны в подготовке и модернизации армии ЦАР. Поставка российских вооружений в 2005 году до сих пор позволяет покрыть все потребности африканской страны в области стрелкового оружия, подчеркнул он.

«Мы надеемся, что Россия продолжит подготовку наших кадров, подготовку офицеров для нашей армии, в том числе, в российских университетах. Мы также считаем, что российские партнеры замечательно делают, что поставляют нам нелетальное оружие… [что] помогает нам наращивать нашу обороноспособность», — произнес Туадера.

По его словам, представители республики связались с российским министерством обороны и просили подготовить четырех пилотов для вертолетов, а также поддержки самих летательных машин.

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

Экономический форум и саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября в Сочи. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.

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Автор: Анна Манц
#россия #путин #вооружения #цар #туадера

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