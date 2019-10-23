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 Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии

Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии
Шесть новых зеленых зон появятся в Петербурге после строительства судебного квартала

Шесть новых зеленых зон появятся в Петербурге после строительства судебного квартала

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки
Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

 Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии

Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии
14:22   23 Октября 2019
Весь мир

ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго

ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго

Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Сочи. По словам президента ЦАР, республика попросила ООН снять оружейное эмбарго.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #оон #африка #цар

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