ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго

Центральноафриканский лидер Фостен-Арканж Туадера встретился с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита Россия — Африка в Сочи. По словам президента ЦАР, республика попросила ООН снять оружейное эмбарго.

Президент Центральноафриканской Республики примет участие в Саммите Россия – Африка, который пройдет 23-24 октября. Его Превосходительство господин Фостен Арканж ТУАДЕРА уже прибыл в город Сочи. Фото: Донат Сорокин/ТАСС pic.twitter.com/M4ZuYN5pYf — ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 22 октября 2019 г.