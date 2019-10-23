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14:49   23 Октября 2019
Россия

Депутат Госдумы потребовал от США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма

Депутат Госдумы потребовал от США объяснить появление бомбардировщиков у границ Крыма

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет потребовал от США объяснений по поводу появления американских бомбардировщиков у границ полуострова. Подобные действия он назвал недопустимыми.

«Пусть в западных странах не сомневаются в защите наших рубежей. В случае любой угрозы территориальной целостности России агрессор будет уничтожен», — подчеркнул он. 

Ранее командование ВС США в Европе сообщило, что два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами» в субботу, 19 октября. Мониторинговый ресурс PlaneRadar отмечает, что один из самолетов приблизился к полуострову и сымитировал бомбардировку. 

В Минобороны РФ добавили, что американский бомбардировщик встретил российский истребитель Су-27 и сопровождал его, пока тот летел вдоль границы территориальных вод.

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Автор: Виктория Разумовская
#крым #политика #ввс сша #b-52h

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