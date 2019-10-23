РФ поддержит усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в стране

Москва поддержит усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в стране. Об этом в среду, 23 октября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с центральноафриканским коллегой на саммите Россия — Африка в Сочи.

Президент Центральноафриканской Республики примет участие в Саммите Россия – Африка, который пройдет 23-24 октября. Его Превосходительство господин Фостен Арканж ТУАДЕРА уже прибыл в город Сочи. Фото: Донат Сорокин/ТАСС pic.twitter.com/M4ZuYN5pYf — ru_forumafrica (@ru_forumafrica) 22 октября 2019 г.