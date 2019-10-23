РФ поддержит усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в стране

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Шесть новых зеленых зон появятся в Петербурге после строительства судебного квартала

Шесть новых зеленых зон появятся в Петербурге после строительства судебного квартала

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки
Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

 Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии

Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии
Шесть новых зеленых зон появятся в Петербурге после строительства судебного квартала

Шесть новых зеленых зон появятся в Петербурге после строительства судебного квартала

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки
Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

Глава ЦАР попросил у Путина продолжить поставки российского вооружения

 Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии

Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии
14:16   23 Октября 2019
Россия

РФ поддержит усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в стране

РФ поддержит усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в стране

Москва поддержит усилия властей ЦАР по стабилизации ситуации в стране. Об этом в среду, 23 октября, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с центральноафриканским коллегой на саммите Россия — Африка в Сочи.

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Автор: Анатолий Кубарев

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