Россия поможет Конго в строительстве нефтетрубопровода

Российские компании подписали с Национальной нефтяной компанией Конго меморандум о сотрудничестве по проекту трубопровода, сообщили в пресс-службе госкорпорации развития 23 октября.

Так, в документе, утвержденном на форуме Россия — Африка, также участвуют ВЭБ, Российский экспортный центр и Афрэксимбанк. Других возможных участников проекта в сообщении госкорпорации не назвали.

«Строительство трубопровода в Республике Конго не только поможет решить большую часть проблем этого региона Африки в части обеспечения нефтепродуктами, но и в немалой степени будет способствовать росту экономики сразу нескольких стран, испытывающих острый дефицит в качественных и доступных энергоносителях», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.

Отмечается, что трубопровод соединит порт Пуэнт-Нуар, терминал Малоуку и промежуточный терминал в Лутете. Он будет способен транспортировать широкий выбор нефтепродуктов — от дизеля до авиационного керосина. Среди конечных потребителей выступают сама Республика Конго, Демократическая республика Конго и Центрально-Африканская Республика.

Экономический форум и саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября в Сочи. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.