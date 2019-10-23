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14:26   23 Октября 2019
Весь мир

Россия поможет Конго в строительстве нефтетрубопровода

Россия поможет Конго в строительстве нефтетрубопровода

Российские компании подписали с Национальной нефтяной компанией Конго меморандум о сотрудничестве по проекту трубопровода, сообщили в пресс-службе госкорпорации развития 23 октября.

Так, в документе, утвержденном на форуме Россия — Африка, также участвуют ВЭБ, Российский экспортный центр и Афрэксимбанк. Других возможных участников проекта в сообщении госкорпорации не назвали.

«Строительство трубопровода в Республике Конго не только поможет решить большую часть проблем этого региона Африки в части обеспечения нефтепродуктами, но и в немалой степени будет способствовать росту экономики сразу нескольких стран, испытывающих острый дефицит в качественных и доступных энергоносителях», — подчеркнул вице-президент РЭЦ Никита Гусаков.

Отмечается, что трубопровод соединит порт Пуэнт-Нуар, терминал Малоуку и промежуточный терминал в Лутете. Он будет способен транспортировать широкий выбор нефтепродуктов — от дизеля до авиационного керосина. Среди конечных потребителей выступают сама Республика Конго,  Демократическая республика Конго и Центрально-Африканская Республика.

Россия поможет Конго в строительстве нефтетрубопровода

Экономический форум и саммит Россия — Африка проходит с 23 по 24 октября в Сочи. На событие пригласили представителей всех стран африканского континента.

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Автор: Анна Манц
#россия #конго #трубопровод #саммит россия-африка

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