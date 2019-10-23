Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки

Российским властям нужно многое сделать, чтобы увеличить присутствие в Африке. Об этом заявила комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики Союза Амани Абу-Зеид на экономическом форуме Россия — Африка в среду, 23 октября.

«России необходимо заново открыть те возможности, которые есть у Африки. Россия какое-то время не присутствовала в Африке», — отметила комиссар.

Африканское бизнес-сообщество должно почувствовать присутствие и увидеть огромный потенциал ресурсов и возможностей, добавила Абу-Зеид. Она ответила на вопрос News.ru, как Россия может увеличить товарооборот с государствами Африки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за четыре-пять лет возможно удвоить товарооборот России и Африки.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.