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14:35   23 Октября 2019
Россия

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки

Российским властям нужно многое сделать, чтобы увеличить присутствие в Африке. Об этом заявила комиссар по вопросам инфраструктуры и энергетики Союза Амани Абу-Зеид на экономическом форуме Россия — Африка в среду, 23 октября.

«России необходимо заново открыть те возможности, которые есть у Африки. Россия какое-то время не присутствовала в Африке», — отметила комиссар.

Африканское бизнес-сообщество должно почувствовать присутствие и увидеть огромный потенциал ресурсов и возможностей, добавила Абу-Зеид. Она ответила на вопрос News.ru, как Россия может увеличить товарооборот с государствами Африки.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что за четыре-пять лет возможно удвоить товарооборот России и Африки.

Саммит Россия — Африка стартовал в Сочи 23 октября. Параллельно с ним проходит экономический форум, в котором участвуют лидеры африканских стран, представители бизнеса и госструктур.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #африка

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