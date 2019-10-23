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Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки

Комиссар Африканского союза заявила, что РФ должна заново открыть возможности Африки
Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

Зеленский хочет, чтобы всех членов комитета Рады по финансам проверили на детекторе лжи

 Зеленскую обвинили в неуважении к императору Японии из-за цвета платья

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14:16   23 Октября 2019
Весь мир

Африка видит в лице России своего партнера, заявила комиссар Африканского союза

Африка видит в лице России своего партнера, заявила комиссар Африканского союза

Африка видит в лице России своего партнера, заявила комиссар Африканского союза по вопросам инфраструктуры и энергетики Амани Абу-Зеид.

По словам Амани Абу-Зеид, страны Африканского континента не работают ни с одной страной исключительно как инвесторы. В сотрудничестве с Россией Африке хотелось бы видеть партнера, с которым все соглашения будут достигнуты по принципу «победа — победа». 

«Я думаю, что мы можем многое дать друг другу и продвигать наше сотрудничество», — цитирует комиссара Африканского союза News.ru.

В Сочи стартовал российско-африканский саммит и форум, сопредседателями которого стали президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси. В рамках саммита и форума страны подпишут множество соглашений и договоренностей. Саммит Россия — Африка завершится 24 октября. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #африка #весь мир #саммит россия-африка

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