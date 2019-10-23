Африка видит в лице России своего партнера, заявила комиссар Африканского союза по вопросам инфраструктуры и энергетики Амани Абу-Зеид.

По словам Амани Абу-Зеид, страны Африканского континента не работают ни с одной страной исключительно как инвесторы. В сотрудничестве с Россией Африке хотелось бы видеть партнера, с которым все соглашения будут достигнуты по принципу «победа — победа».

«Я думаю, что мы можем многое дать друг другу и продвигать наше сотрудничество», — цитирует комиссара Африканского союза News.ru.

В Сочи стартовал российско-африканский саммит и форум, сопредседателями которого стали президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттаха Аль-Сиси. В рамках саммита и форума страны подпишут множество соглашений и договоренностей. Саммит Россия — Африка завершится 24 октября.