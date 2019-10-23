Шесть новых зеленых зон появятся в Петербурге после строительства судебного квартала

Законопроект об исключении из реестра зеленых насаждений территории на Смольнинской набережной приняли в первом чтении в петербургском парламенте. Об этом в среду, 23 октября, сообщает издание «Невские новости».

По информации СМИ, на участке Смольнинской набережной (вблизи Орловской улицы) будет возведен комплекс зданий для Верховного суда России. Депутаты ЗакСа утвердили в первом чтении решение об исключении его из списка ЗНОП. При этом петербуржцам компенсируют потерю. Как пишут «Невские новости», Центральному району добавят шесть новых зеленых зон общей площадью 3,5 гектара.

Отмечается, что участок, на котором будет возведен судебный квартал, находится в центре города и составляет 2,85 гектара. Его неофициальное имя — «сад на Неве». Участок несколько раз менял свое функциональное назначение — то его включали в перечень охраняемых зеленых зон, то планировали пустить под развитие и стройку.

Власти Петербурга решили использовать территорию так называемого «сада на Неве» более рационально. Ранее на нем планировали построить Орловский тоннель, но задумка так и не была реализована. В 2017 году на территории участка власти захотели построить новый Музей блокады, но в феврале этого года опять передумали. Сейчас решено, что на участке будет возведен комплекс зданий для Верховного суда.