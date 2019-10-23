- Чавушлогу заявил, что Турция готова дать отпор курдам-террористам в Сирии

Турция приостановила военную антитеррористическую операцию «Источник мира», которую она с 9 октября проводила на северо-востоке Сирии против курдов-террористов, однако Анкара в любой момент при необходимости дать отпор боевикам.

Об этом в среду заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, слова которого, со ссылкой на агентство Anadolu приводит Федеральное агентство новостей.

По его главы внешнеполитического ведомства, антитеррористическая операция в Сирии приостановлена, но не окончена, и «в случае необходимости» Генштаб Вооруженных сил Турции готов дать курдам отпор.

«Если террористы будут где-то проявляться, наши военные вступят с ними в бой. Осталось оружие, схроны, ловушки — все это необходимо зачистить», - подчеркнул Чавушоглу.

Накануне после шестичасовых переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил об остановке турецкой военной операции в северных районах Сирии.

Напомним, целью военной операции Анкары в Сирии было предотвращение террористической угрозы со стороны курдских вооруженных бандформирований и остатков запрещенной в РФ группировки ИГ. Турция планирует создать на сирийско-турецкой границе 30-километровую зону безопасности, на которую в последствии будут переселены более двух миллионов сирийских беженцев, которые до сих пор остаются на турецкой территории.

17 октября Турция заключила с США соглашение о 120-часовом перемирии, чтобы дать курдским боевикам отойти за пределы буферной зоны. В последний день перемирия 22 октября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по окончании которых был принят Меморандум о взаимопонимании между странами.

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