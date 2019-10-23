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14:14   23 Октября 2019
Россия

Москвичи вышли на пикеты, требуя от главарей ПНС Ливии остановить насилие и террор

Москвичи вышли на пикеты, требуя от главарей ПНС Ливии остановить насилие и террор

Активисты вышли на одиночные пикеты в Москве против главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа, которое тесно связано с террористическими группировками, орудующими в стране. Об этом пишет Федеральное агентство новостей

Участники акций требуют прекратить пытки и закрыть тюрьмы в городе Триполи. Пикетчики вышли к зданию посольства Ливии в столице. В руках многих были плакаты с различными призывами: «Свободу похищенным в Ливии россиянам Максиму и Самеру», «Саррадж — пособник террористов», «Закрой частные тюрьмы! Верни закон! Прекрати пытки!».

«Полгода уже держат наших ребят, но об этом СМИ, в том числе и либеральные, умалчивают, и, соответственно, я бы хотел поднять эту тему и повлиять на судьбу наших сограждан. Эта акция будет иметь общественный резонанс», — заявил один из активистов. 

Москвичи вышли на пикеты, требуя от главарей ПНС Ливии остановить насилие и террор

Напомним, весной этого года российские социологи из Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан были задержаны без объяснения причин в африканской стране. Позже их отправили в тюрьму «Митига», которая подконтрольна боевикам группировки RADA, официально входящей в состав ПНС Ливии.  

Сейчас глава ПНС Ливии находится на саммите Россия – Африка в Сочи.

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #общество #пикет #пнс ливии

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